Корбана перевозят в Киевское горбюро судмедэкспертизы

09:43, 25 декабря 2015
Политика
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана перевозят в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

facebook.com/ukrop.ukraine

Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Геннадия Корбана снова перевозят - из госпиталя СБУ в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Докучаевской, 4", - написала Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире Корбана в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводили очередной обыск, после чего увезли его в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования.

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