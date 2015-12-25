Корбана перевозят в Киевское горбюро судмедэкспертизы

Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Геннадия Корбана снова перевозят - из госпиталя СБУ в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Докучаевской, 4", - написала Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире Корбана в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводили очередной обыск, после чего увезли его в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования.