Корбана перевозят в Киевское горбюро судмедэкспертизы
09:43, 25 декабря 2015Политика
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана перевозят в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы.
Корбана перевозят в бюро судебно-медицинской экспертизы / facebook.com/ukrop.ukraine
Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
"Геннадия Корбана снова перевозят - из госпиталя СБУ в Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Докучаевской, 4", - написала Кравчук.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире Корбана в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводили очередной обыск, после чего увезли его в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.
После ночи в дороге Корбана доставили в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования.
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