Яценюк находится в сессионном зале ВР, правительство передало проект бюджета на рассмотрение профильного комитета парламента

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк находится в сессионном зале Верховной Рады, правительство передало проект бюджета на рассмотрение профильного комитета парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, проект бюджета на 2016 год поддержан и передан на рассмотрение Комитета ВР по вопросам бюджета.

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Также об этом сообщил министр экономического развития страны Айварас Абромавичус.

"Кабмин утвердил госбюджет-2016. Вносим в Совет и голосуем. Ночь будет длинная", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Для принятия бюджета Украины в парламенте необходимо 226 голосов. Однако уже несколько фракций заявили о своем нежелании голосовать за этот проект.

23:12 Кабмин утвердил гос бюджет 2016. Вносим в Раду и голосуем. Ночь будет длинная. pic.twitter.com/Ns73fvzAhw — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 24, 2015

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