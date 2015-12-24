В МИД рассказали, во сколько в этом году Украине обошлись зарубежные поездки Климкина

Об этом сообщила пресс-служба МИД в ответ на запрос "Апострофа".

"За период с 01.01.2015 по 16.12.2015 г. министром иностранных дел Украины осуществлено 39 служебных командировок за границу, на которые было потрачено 932 748,05 грн", - отмечается в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра инфраструктуры Пивоварского

Ранее Климкин заявил, что представительство Украины в ООН будет усилено командой из полутора десятка дипломатов.