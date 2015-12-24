В МИД рассказали, во сколько в этом году Украине обошлись зарубежные поездки Климкина
19:20, 24 декабря 2015Политика
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Зарубежные визиты министра иностранных дел Украины Павла Климкина за последний год обошлись государственному бюджету почти в миллион гривен.
Зарубежные визиты Климкина за год обошлись Украине почти в миллион грн / Фото УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба МИД в ответ на запрос "Апострофа".
"За период с 01.01.2015 по 16.12.2015 г. министром иностранных дел Украины осуществлено 39 служебных командировок за границу, на которые было потрачено 932 748,05 грн", - отмечается в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
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Ранее Климкин заявил, что представительство Украины в ООН будет усилено командой из полутора десятка дипломатов.
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