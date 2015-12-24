В Раде требуют предоставить публичную оценку событиям в Коминтерновом

Об этом сегодня на брифинге в парламенте заявили народные депутаты фракции "Народный фронт".

"Я хотел бы предупредить высшее военное руководство, что у нас нет никакой серой зоны - есть святая наша украинская земля, за которую гибнут украинцы. Поэтому я хотел бы услышать официальную точку зрения Главнокомандующего наших Вооруженных Сил Петра Порошенко относительно ситуации, которая складывается в приграничных районах, услышать, какую реакцию будут делать наши ВСУ", - сказал первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук.

"Так не должно быть, поскольку у нас есть четкие договоренности. Также мы должны жестко реагировать на любые проявления боевиков, которые пытаются захватить нашу землю", - подчеркнул народный депутат.

"Сегодня мы будем делать все возможное, чтобы приняли бюджет, для того чтобы мы продолжили финансировать армию, наш силовой блок, которые противодействуют российской оккупации. Поэтому, как никогда, мы хотим услышать, какова позиция Президента, позиция главы Генерального штаба и Министерства обороны. Любые промедления в реакции недопустимы", - резюмировал Андрей Тетерук.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко подчеркнул, что боевиков, если они даже незначительно нарушают линию разграничения, обусловленную Минскими договоренностями, надо немедленно уничтожать.

Он отметил, что несколько дней назад незаконные вооруженные формирования совершили нападение на украинский поселок Коминтерново неподалеку Мариуполя и продвинулись на несколько километров вглубь украинской территории.

По словам представителя "Народного фронта", после того, как глава МВД Арсен Аваков обратил внимание Генерального штаба на необходимость реагирования, минувшей ночью боевики покинули селение.

"Однако мы должны заставить наши Вооруженные Силы реагировать на выпады такого рода путем безжалостной реакции военным путем", - подчеркнул Антон Геращенко.

"Только враг сунется хотя бы на шаг за линию разграничения, обусловленную Минскими договоренностями, он должен быть поражен всеми силами. Иначе мы будем сдавать село за селом, всю территорию нашего государства, а это недопустимо", - подытожил он.