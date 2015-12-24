Кремль отреагировал на информацию об обмене разведданными по Украине между Германией и Британией

Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что британские спецслужбы наладили обмен информацией с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросам России, Украины и ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

"Обмениваться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, а это самые актуальные вопросы международной повестки дня - и Россия, и отношения Евросоюза и Россией, и борьба с международным терроризмом, - естественно, обмен мнениями вполне естественен, - отметил представитель Кремля. - Это обычная практика в международных делах".

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Песков добавил, что об обмене информацией между Меркель и британскими спецслужбами ему неизвестно.

Напомним, по данным The Times, Меркель в ходе своего визита в Великобританию предоставила спецслужбам этой страны данные о России и ситуации в Украине.