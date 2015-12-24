СМИ: Меркель и британская разведка обменялись информацией об Украине, Путине и ИГ

Об этом пишет издание The Times, передает Lenta.ru. По данным издания, конфиденциальная встреча немецкого канцлера с руководителями MI5 (контрразведка) Эндрю Паркером, MI6 (разведка) Алексом Янгером и главой радиоэлектронной разведки Робертом Ханниганом состоялась в октябре, отмечает The Telegraph.

Читайте такжеМеркель считает недостижимым политическое решение по Сирии в ближайшее время

Издание отмечает, что в загородной резиденции главы британского правительства Чекерс спецслужбы поделились с Ангелой Меркель данными об угрозе, исходящей от международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В свою очередь Ангела Меркель передала информацию о нестабильной ситуации в Украине и аннексированном Крыму, а также о президенте России Владимире Путине.

Издание отмечает, что встреча прошла в присутствии премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

По данным газеты, предоставленные Великобританией данные оказались для Ангелы Меркель "очень информативными" и касались иностранных боевиков, воюющих в Сирии и Ираке, и угрозе радикализации. Источник издания в канцелярии британского премьер-министра отметил, что "было длительное обсуждение Сирии и России".

Как сообщал УНИАН, 9 октября премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в премьерской резиденции в графстве Бакингемшир. За рабочим ужином лидеры стран обсудили борьбу с исламистами, а также ситуацию в Украине и Сирии. Также стороны поддержали продление действия санкций Евросоюза против России до выполнения минских соглашений в полном объеме. Кроме того, политики высказались за оказание финансовой и прочей помощи Украине.