"Видродження" не будет голосовать за правительственные изменения в Налоговый кодекс в действующей редакции

Поэтому поддерживать этот документ депутатская группа «Партия «Видродження» в его нынешнем виде не будет.

Об этом во время Согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель группы Виталий Хомутынник.

«В этом проекте уничтожается упрощенная система налогообложения, промышленность и аграрная отрасль. А основные налоги не только увеличиваются, а еще и вводятся дополнительные», – заявил Виталий Хомутынник.

По его словам, сейчас документ дорабатывается, а голосовать за него или нет, фракция будет решать только после того, как ознакомится с его окончательной редакцией.

«Если окончательная редакция не содержит вышеперечисленных норм относительно упрощенцев и аграрной отрасли, то группа может пересмотреть свою позицию», – заявил народный депутат.