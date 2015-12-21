"Видродження" не будет голосовать за правительственные изменения в Налоговый кодекс в действующей редакции
Предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс уничтожат промышленность и сельское хозяйство Украины, которые и так находятся в критическом состоянии.
Поэтому поддерживать этот документ депутатская группа «Партия «Видродження» в его нынешнем виде не будет.
Об этом во время Согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель группы Виталий Хомутынник.
«В этом проекте уничтожается упрощенная система налогообложения, промышленность и аграрная отрасль. А основные налоги не только увеличиваются, а еще и вводятся дополнительные», – заявил Виталий Хомутынник.
По его словам, сейчас документ дорабатывается, а голосовать за него или нет, фракция будет решать только после того, как ознакомится с его окончательной редакцией.
«Если окончательная редакция не содержит вышеперечисленных норм относительно упрощенцев и аграрной отрасли, то группа может пересмотреть свою позицию», – заявил народный депутат.