Путин прокомментировал конфликт Саакашвили и Авакова

"То, что они ругаются на русском - хорошо. Хорошо хоть не на грузинском или осетинском. Но это же смеху подобно, трагикомедия какая-то", - заявил российский президент, передает ТАСС.

Читайте такжеСаакашвили обратился в НАБУ с просьбой проверить его на причастность к коррупции - Сытник Как сообщал УНИАН, 17 декабря на заседании при участии президента Петра Порошенко произошел конфликт между Аваковым и Саакашвили, в ходе которого министр бросил в председателя обладминистрации стакан с водой. Позже появилась информация о том, что Аваков подал в суд на Саакашвили.