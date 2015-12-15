Экспертам Красного креста предоставят списки пропавших без вести лиц на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер, информируя о результатах сегодняшнего заседания Трехстороней контактной группы в Минске.

Как отмечается, международные гуманитарные организации на сегодня по-прежнему не имеют доступа на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеПропавшие без вести на Донбассе украинцы становятся рабами в Чечне - родственники

«Украина настаивает на том, чтобы этот доступ был предоставлен: Международный Комитет Красного Креста должен получить доступ к украинским заложникам, которые находятся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - написала Олифер, информируя о сегодняшней встрече.

«Международный Комитет Красного Креста готов принять участие в поиске пропавших без вести на Донбассе. В ближайшее время экспертам предоставят списки людей, которых ищут их родные и близкие», - продолжила Олифер.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что 140 украинских бойцов и гражданских лиц находятся в плену у боевиков. Еще 741 считается пропавшим без вести.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря, говорится, что общее количество погибших во время войны на востоке Украины со середины апреля прошлого года составляет как минимум 9 тыс. 98 человек, и еще 20 тыс. 732 были ранены.