Хербст: Саакашвили имел возможность назначить в области своих людей

Об этом написал в своем Twitter Старший научный сотрудник Атлантического совета США, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Украинская власть имеет перед собой две наиболее значимые задачи: прекращение кремлевской агрессии на востоке и проведения широких реформ", - написал он.

Джон Хербст подчеркнул, что и президент, и премьер-министр Украины "сделали серьезный прогресс на обоих из этих фронтов".

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Для дальнейшего прогресса, подчеркнул он, критически необходимо единство власти.

Джон Хербст назвал ошибкой свой комментарий относительно недавних публичных дискуссий в Украине. "Я понимаю, что господин Саакашвили имел возможность назначить тех людей, которых хотел, на должности в области. Премьер-министр хочет видеть изменения на таможне и в других сферах по стране. Это логичная позиция", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Аваков поссорился на Совете реформ с председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили, плеснул ему водой в лицо.

В свою очередь Саакашвили в Facebook написал, что требует от пресс-службы Администрации президента Украины обнародовать полную видеозапись инцидента, который он называет "недостойным и провокационным поведением премьер-министра и министра внутренних дел", который произошел во время Совета реформ.