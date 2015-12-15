Начальником полиции Киева назначен Андрей Крищенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"На основе представления главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе приказом министра назначил сегодня заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко. Я уверен, что это правильный выбор!", - написал министр.

Аваков напомнил, что 9 месяцев назад назначил Крищенко начальником милиции Харькова.

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"Сегодня могу повторить каждое слово из своего поста от 6 апреля: "Патриот и настоящий офицер. Год назад он до последнего защищал флаг Украины в Горловке. Был, как они думали, до смерти забит озверевшими сепаратистами. Встал на ноги. В самые тяжелые дни по освобождению Славянска возглавил район", - напомнил он.

Также Аваков подчеркнул, что за героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко был награжден орденом "За мужество" III степени.