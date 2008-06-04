В «Единый Центр» вливается еще одна политическая партия

Партия промышленников и предпринимателей Украины намерена влиться в партию «Единый центр».

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» в № 92 от 4 июня 2008 года.

В частности, по словам председателя Харьковской областной организации ПППУ Виктора ЛЕЩЕНКО, этот вопрос рассматривается на областных и районных партийных конференциях и будет закреплен на съезде ПППУ 8 июня. Он отметил, что партия "Единый центр" близка к ПППУ по идеологии. "Мы предлагаем создать политическую силу с единой позицией, которая бы объединила левый и правый берег Украины", – подчеркнул В.ЛЕЩЕНКО.

Как сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации, член президиума «Единого центра» Борис СИЛЕНКОВ, 4 июня у него состоится встреча с руководителем Херсонской областной организации ПППУ. "Мы будем обсуждать вопрос стопроцентного перехода политической силы, которую он представляет, в новый политический проект", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Как пишет газета, схема возможного объединения партий пока не ясна. Председатель Запорожской территориальной партийной организации ПППУ Борис ВАНАТ заявил, что обе партии "претендуют на равную степень влияния". "Переговоры ведутся. Но говорить о результатах еще рано. Все должно решиться на следующей неделе", – добавил Б.ВАНАТ.

В то же время руководители центрального аппарата ПППУ отказываются официально подтверждать информацию о слиянии с «Единым центром». По словам лидера партии Людмилы ДЕНИСЮК, ПППУ ведет разговор "о совместной деятельности" со всеми политическими силами, желающими работать "на демократических принципах". "Единый центр" – один из вариантов", – добавила она.

Как утверждает депутат от Партии регионов, экс-председатель ПППУ Анатолий КИНАХ, который приостановил свое членство в ПППУ летом 2007 года, еще одним кандидатом на сотрудничество с ПППУ продолжает оставаться Партия регионов.

По словам А.КИНАХА, ПППУ в любом случае не пойдет на самороспуск. "Все переговоры о сотрудничестве с приближенными по идеологии политическими силами ПППУ ведет на основе незыблемости статуса юридического лица", – заявил А.КИНАХ.