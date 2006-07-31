Ющенко: кандидатура премьера не столь принципиальна
Об этом он заявил журналистам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет техническим вопросом внесение в Верховную Раду кандидатуры на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Пока я смотрю на эту процедуру как на техническую. Для нас ключевым является определение базиса курса внешней и внутренней политики страны. Сейчас сомнение заключается в том, какой дорогой пойдет Украина. С помощью универсала и коалиционного соглашения можно дать ответ, который зафиксирует стратегию», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент подчеркнул, что в парламенте должна быть создана такая коалиция, которая создаст «иммунитет против отката».
Как сообщалось, представление антикризисной коалиции на назначение премьер-министром Украины лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вечером 18 июля поступило в Секретариат Президента. С момента поступления этого предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.
25 июля пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что свое решение Президент объявит в определенное Конституцией время, то есть не позже 2 августа.