Ющенко: кандидатура премьера не столь принципиальна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет техническим вопросом внесение в Верховную Раду кандидатуры на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Пока я смотрю на эту процедуру как на техническую. Для нас ключевым является определение базиса курса внешней и внутренней политики страны. Сейчас сомнение заключается в том, какой дорогой пойдет Украина. С помощью универсала и коалиционного соглашения можно дать ответ, который зафиксирует стратегию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что в парламенте должна быть создана такая коалиция, которая создаст «иммунитет против отката».

Как сообщалось, представление антикризисной коалиции на назначение премьер-министром Украины лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вечером 18 июля поступило в Секретариат Президента. С момента поступления этого предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.

25 июля пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что свое решение Президент объявит в определенное Конституцией время, то есть не позже 2 августа.