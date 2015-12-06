Тимошенко: "Батькивщина" не поддержит правительственный проект Налогового кодекса

Об этом в эфире телеканала Интер заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что законопроектом предлагается радикальное повышение налогов для граждан и предприятий, что является "преступлением против украинцев".

Также нардеп раскритиковала увеличение налогообложения для малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и граждан.

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"Налог на доходы физических лиц правительство планирует поднять с 15% до 20%, а для предприятий налог на прибыль планирует увеличить с 18% до 20", – заявила она.

"Они увеличивают налоги и заменяют доходы в бюджет от умирающей экономики, замещают огромными западными заимствованиями, превращая Украину в "финансового наркомана"", – сказала лидер фракции "Батькивщина".

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Тимошенко отметила, что депутаты фракции будут поддерживать проект Налогового кодекса, разработанный профильным комитетом, поскольку в документе предлагается "реальное снижение налогов, дается возможность для работы предприятий, а с людей снимаются лишние налоги".

Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из ключевых условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

На данный момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса. Проект, подготовленный парламентариями, предусматривает резкое снижение налоговых ставок и отмене некоторых налогов. Такие изменения, по мнению специалистов, сформируют дефицит бюджета в размере не менее 200 млрд грн.

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Проект налоговой реформы от Минфина предусматривает дефицит бюджета в размере не более 60 млрд грн при общем дефиците бюджета, заложенном в проекте госбюджета страны на 2016 год, в 83,7 млрд грн.

Кроме того, по информации Минфина, именно их проект налоговых изменений является приемлемым для МВФ.