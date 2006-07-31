Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен шантажом парламентских политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил сегодня на совещании с руководством своего Секретариата, в ходе которого обсуждалась политическая ситуация в стране, парламентский кризис и перспективы продолжения общенационального круглого стола с участием представителей Верховной Рады и общественности. В совещании также принял участие в.и.о. секретаря СНБО Украины Владимир ГОРБУЛИН.

Члены рабочей группы, которые от Секретариата работают над текстом Универсала национального единства, проинформировали Президента о ходе переговоров относительно согласования этого документа с представителями парламентских фракций.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что политические силы, представленные в Верховной Раде нового созыва, снова выбирают для себя язык шантажа вместо того, чтобы объединиться вокруг идеи единства Украины и защиты ее национальных интересов.