УНП не ведет переговоры с БЮТ о присоединении в случае досрочных выборов

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО отрицает ведение переговоров о возможности присоединения УНП к Блоку Юлии Тимошенко в случае досрочных выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, комментируя заявление представителя БЮТ Владимира ЯВОРИВСКОГО о возможности присоединения УНП к БЮТ в случае досрочных выборов, Ю.КОСТЕНКО отрицает ведение таких переговоров, назвав подобные сообщения “творчеством писателя В.ЯВОРИВСКОГО”. (УНИАН: 25 июля народный депутат от фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ в интервью газете «Столичные новости» отметил, что Блок Юлии Тимошенко рассматривает возможность присоединения к блоку Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО и партии «Реформы и порядок» Виктора ПИНЗЕНИКА. «Мы обсуждали возможность присоединения к БЮТ либо партий, либо отдельных людей из УНП Юрия КОСТЕНКО и из ПРП Виктора ПИНЗЕНИКА», - сказал он. Как считает В.ЯВОРИВСКИЙ, существует реальная возможность присоединить их в списки БЮТ.)

В то же время, Ю.КОСТЕНКО отметил, что в случае досрочных парламентских выборов он опять будет отстаивать идею формирования либо единой правой партии, либо единого правоцентристского блока, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии.

В прямом эфире радио «Эра» Ю.КОСТЕНКО отметил, что уже сейчас УНП ведет переговоры с “Порой”, НРУ и с другими правоцентристскими политическими партиями с тем, чтобы “на следующих выборах правые силы были едиными и одержали победу от избирателей”. “Правоцентристская электоральная ниша в Украине наибольшая, около 30%. К сожалению, ее всегда разбивали либо разъединенностью национальной демократии, либо политическими проектами, далекими от идей национальной демократии, что мы наблюдали на этих последних выборах”, - отметил он.

По убеждению лидера УНП, потери в государственной политике связаны с тем, что впервые за 15 лет в украинском парламенте нет национально-демократических сил, которые всегда были двигателем украинской государственности.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что представители национально-демократических сил в ВР, которые пришли по спискам других блоков, сегодня не являются субъектами политического процесса, они сегодня лишь фактически прикрывают деятельность тех политических лидеров, которые не руководствуются национально-демократическими идеями. "Например, в БЮТ мы не слышим украинских патриотов Левка ЛУКЬЯНЕНКО, Андрея ШКИЛЯ, В.ЯВОРИВСКОГО. Я говорю о национальных интересах. То же касается “Нашей Украины”, где представлены депутаты из НРУ, “Собора”, КУН”, - сказал он.