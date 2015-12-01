71,8% украинцев считают Россию страной-агрессором - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова с 6 по 23 ноября 2015 года, которые сегодня были обнародованы на брифинге.

Так, отвечая на вопрос относительно ситуации на востоке Украины, 31,5% респондентов сказали, что это сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, а 28% - что это война между Украиной и Россией.

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При этом 16,3% считают, что идет гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины. В то же время 8,4% считают, что идет война между Россией и США, а 7,4% - борьба за «независимость Донецкой и Луганской республик».

Центр Разумкова отмечает, что подавляющее большинство граждан - 71,8% - считают, что Россия является государством-агрессором, стороной конфликта на востоке Украины, а 64,4% считают, что «ДНР» и «ЛНР» - это террористические организации, которые не являются представителями населения соответствующих территорий.

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