Шумахер обошел Райкконена

Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Германии. Он обошел Кими Райкконена во время первой дозаправки и лидировал до конца гонки. Его партнер по команде Ferrari Фелипе Масса приехал вторым, а третьим стал Кими Райкконен. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо финишировал только на пятом месте.

Кими Райкконен оказался единственным пилотом, заработавшим в этой гонке очки, который совершил не два, а три пит-стопа. Именно малым количеством топлива объяснялось его высокая скорость в квалификации и в начале гонки.

Фернандо Алонсо, который стартовал с седьмой позиции, смог опередить только своего партнера по команде Renault Джанкарло Физикелу. Рубенс Баррикело, стартовавший шестым, был вынужден прервать Гран-при из-за возгорания мотора.

Победа Михаэля Шумахера на Ferrari стала сотой в истории японского производителя шин Bridgestone. Таким образом, компания Bridgestone сравнялась по количеству побед с Michelin.

По материалам Лента.ру