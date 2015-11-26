В парламенте Нидерландов заверили Порошенко в поддержке Украины в борьбе с внешней агрессией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявили президент Сената Королевства Нидерланды Анки Брукерс-Кнол и председатель Палаты представителей Аночка ван Мильтенбург.

«Мы полностью поддерживаем украинский народ в его ежедневной борьбе за независимость с агрессором», – сказала президент Сената.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил парламент Королевства Нидерланды за поддержку ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил искреннюю надежду на положительные результаты консультативного референдума относительно Соглашения, который состоится 6 апреля 2016 года в Нидерландах. «Украина возвращается в Европу. Мы – нация с более чем тысячелетней европейской историей», – сказал Порошенко.

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Также стороны подчеркнули необходимость наказания виновных за сбивание самолета MH17 в июле 2014 года и обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Глава Украинского государства отметил важность укрепления межпарламентского измерения двусторонних отношений.

В ходе встречи президент Украины поздравил парламентариев с 200-летним юбилеем парламента Королевства Нидерланды.