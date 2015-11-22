Участники Вече с Майдана пришли под Печерский суд "освобождать" задержанного "свободовца"

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Сейчас здание суда закрыто и оцеплено бойцами спецназа, пишет «Украинская правда».

Как сообщил в Твиттере Андрей Басевич, внутренний двор суда не заполнен даже наполовину, у входа - граница в полной защите, многие ребята в балаклавах и масках.

Колонна из человек 300 подошла к Печерскому суду на Крещатике. pic.twitter.com/GN0MFmO0EC — Andrey Basevich (@AndreyBasevich) 22 ноября 2015

По данным Hromadske TV, среди активистов - пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский и комбат добровольческого батальона ОУН Николай Кохановский.

"Участники пришли в суд из-за активиста "Свободы" - новоизбранного депутата Броварского городского совета Сергея Бойко - задержанного в ночь на 22 ноября. Причиной ареста силовики назвали события 31 августа в Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Бойко содержится в Подольском райотделе МВД, а судить, вероятно, его будуть в Печерском райсуде.

По состоянию на 16:45, Сергей Бойко решением суда освобожден под личное обязательство. В комментарии журналистам он сообщил, что по решению суда не имеет права покидать место проживания (г.Бровары) без разрешения следователя.

Также Бойко сообщил, что он обвиняется по ст.294, ч.2 - "организация массовых беспорядков" 31 августа 2015 г. под Верховной Радой.