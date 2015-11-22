Участники Вече с Майдана пришли под Печерский суд "освобождать" задержанного "свободовца"

17:17, 22 ноября 2015
Политика
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В Киеве колонна из около 300 человек - участников массовых мероприятий на Майдане Независимости - пришла под здание Печерского райсуда.

Фото hromadske.tv

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Сейчас здание суда закрыто и оцеплено бойцами спецназа, пишет «Украинская правда».

Как сообщил в Твиттере Андрей Басевич, внутренний двор суда не заполнен даже наполовину, у входа - граница в полной защите, многие ребята в балаклавах и масках.

По данным Hromadske TV, среди активистов - пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский и комбат добровольческого батальона ОУН Николай Кохановский.

"Участники пришли в суд из-за активиста "Свободы" - новоизбранного депутата Броварского городского совета Сергея Бойко - задержанного в ночь на 22 ноября. Причиной ареста силовики назвали события 31 августа в Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Бойко содержится в Подольском райотделе МВД, а судить, вероятно, его будуть в Печерском райсуде.

По состоянию на 16:45, Сергей Бойко решением суда освобожден под личное обязательство. В комментарии журналистам он сообщил, что  по решению суда не имеет права покидать место проживания (г.Бровары) без разрешения следователя. 

Также Бойко сообщил, что он обвиняется по ст.294,  ч.2 - "организация массовых беспорядков" 31 августа 2015 г. под Верховной Радой.

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