Битва нефтяных титанов

Борьба за мировые рынки нефти ныне переходит в острую фазу, активно влияющую на политическую карту мира. Захват на долгое время нефтяного лидерства Соединенными Штатами, неумолимое выдавливание с мировых рынков "черного золота" России, а также повышение градуса нефтяной конкуренции со стороны Саудовской Аравии, Ирака и Ирана само по себе порождают настоящую геополитическую бурю.

Сегодняшние цены на нефть, колеблющееся в диапазоне 40-50 долларов за баррель, имеют все шансы просесть еще на 10-15 долларов к концу следующего года.

Себестоимость нефти у ближневосточных экспортеров и США сейчас вполне способна выдержать цену до 20 долларов за баррель. При этом все остальные конкуренты, - многие государства ОПЕК, Центральной Азии, и, главное, Россия, обнаружат полную нерентабельность своей нефтянки. Например, не секрет, что падение цены на нефть для РФ на 1 доллар за баррель приносит годовое недополучение государственным бюджетом на уровне около 2 миллиардов долларов. Похоже, скоро у Путина закончатся деньги на горючее для сирийского экспедиционного корпуса, а также для гуманитарных конвоев на разрушенный его солдатами украинский Донбасс.

Кроме того, нефть как кровь мировой экономики неотвратимо уходит в прошлое. Передовые государства мира переходят на альтернативную энергетику, увеличивая ее долю в своем энергобалансе. При этом, важнейшим критерием обосновывающим дороговизну альтернативной энергетики служит безопасность и практически полная независимость от внешних процессов за пределами страны. Ведь когда большая часть энергии страны, например, Дании, вырабатывается ветряками, никакая энергетическая геополитика, "газовые войны" и другие энергетические конфликты между странами ей не страшны. Это дорого, но оно того стоит.

Для тех, кто не готов переходить на альтернативную энергию, Соединенные Штаты приготовили новые технологии добычи углеводородов, существенно удешевляющие и упрощающие сам процесс. Например, особым сюрпризом для ценителей сланцевой революции стала технология плазменного импульса, уже сейчас активно вытесняющая традиционный гидроразрыв. Она не требует больших объемов воды, экологически более безопасна, при этом существенно повышает отдачу месторождений. Ее себестоимость сейчас слегка выше 20 долларов за баррель. Это новое слово в продолжающейся "сланцевой революции".

Для любителей экзотических методов добычи в США компания Manta Biofuel LLC из штата Мэрилэнд инвестировала в развитие технологии добычи бионефти из водорослей. Суть метода добычи в превращении водорослей в нефть при помощи гидротермального сжижения. При этом сами добывающие установки будут на солнечных батареях. Также при данном методе добычи имеет место экологическая компонента - очищающий эффект для самих водоемов.

Особой изюминкой борьбы нефтяных гигантов становится конкуренция Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, предвкушающего снятие санкций.

Сейчас в мире нефтяное предложение превышает спрос на уровне 1 миллиона баррелей в сутки. Иран уже заявил, что готов в кратчайшие сроки поднять самостоятельно планку еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

Чем отвечает Ирак и Саудовская Аравия на хитрые планы персов? Жестким демпингом и агрессивной борьбой за рынки. Все крупные экспортеры "черного золота" понимают, что рынок начинает сужаться (главные причины – новая энергетическая революция и глобальный экономический спад). Поэтому единственная выигрышная стратегия ныне – "ковать железо пока горячо". То есть, продать как можно больше нефти по нынешним ценам перед тем как они упадут еще больше, а нефти станут покупать в мире еще меньше.

Как результат, Саудовская Аравия начала масштабную кампанию по завоеванию европейского нефтяного рынка, начиная с Восточной Европы (особый акцент на максимальное выдавливание нефтяных интересов России – своеобразный ответ за Сирию и не только).

Особенностью нефтяной политики Ирака в данной ситуации стало не только активное наращивание объемов добычи, но и жесткий демпинг при продаже нефти. Например, по данным энергетических экспертов, сейчас иракская нефть марки Basra Heavy (составляющая около 33-34 долларов за баррель) в реальности продается значительно дешевле установленной цены, нередко опускаясь ниже 30 долларов за баррель.

Отдельно стоит отметить, что глобальный передел нефтяных рынков и обрушение цен на углеводороды серьезно испытывает на прочность такие постсоветские государства как Азербайджан и Казахстан. Интересно будет посмотреть насколько национальные лидеры и элиты этих государств смогут ответить на модернизационные вызовы в связи с медленным отмиранием моделей сырьевых экономик этих государств.

Не удивительно, что на фоне нефтяного апокалипсиса, надвигающегося на РФ при помощи США, Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, в информационном поле начинают появляться мнения о возможном военном ударе путинской России по Саудовской Аравии и Катару (основной газовый конкурент Москвы). А чем же еще может ответить Путин на нефтяной вызов, если не силой? Например, Андрей Илларионов в своем блоге предположил подобную военную операцию Москвы. Он уверен, что события последнего времени свидетельствуют о подготовке нанесения Россией массированного удара по энергетическим объектам Саудовской Аравии и Катара. Добавим, что если гипотетически нечто подобное произойдет, то это станет самым коротким способом для Путина и его режима развалить нынешнюю Россию и ввернуть ее в кровавый хаос внутреннего противостояния. Саудиты пока еще не мобилизовали свои основные силы против РФ.

Таким образом, мир погружается в хаос борьбы нефтяных гигантов.

Украина является лишь одним из многих полей битвы в этой борьбе. Для выживания в ней необходима максимальная внутренняя консолидация и готовность быстро и эффективно модернизировать нашу страну, ее экономику и систему государственного управления. К сожалению, эти вызовы в реальности пока не находят адекватных ответов.

Роман Рукомеда, политический эксперт