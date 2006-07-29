Мороз в Одессе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выступает за сохранение мониторинга Совета Европы в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил во время встречи с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕНОМ в Одессе.

Он подчеркнул, что для него эта встреча является знаковой. По словам председателя парламента, вступление Украины в Совет Европы было очень важным моментом и мониторинг со стороны СЕ – «это полезное дело».

«Я сторонник сохранения мониторинга Совета Европы над Украиной», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, поддержка СЕ служит тому, что Украина сейчас развивается демократическим путем.

Как сообщал УНИАН, раньше председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявлял, что Украина остается под мониторингом Совета Европы.

Справка УНИАН. Совет Европы имеет ряд программ с Украиной как членом Совета Европы, а также Украина имеет соответствующие обязательства перед Советом Европы.

Главным фактором мониторинговой процедуры остается решение Мониторингового комитета ПАСЕ. Докладчиками ПАСЕ по Украине являются члены Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Рената ВОЛЬВЕНД.