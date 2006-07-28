Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО покинула Секретариат Президента Украины, где до сих пор не начался круглый стол.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно от источника из окружения Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем переговоры относительно подписания Универсала национального единства между политическими лидерами еще продолжаются.

Начало круглого стола планировалось в 17.30.

Как сообщал УНИАН, еще 27 июля, в первый день работы круглого стола национального примирения Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не будет подписывать Универсал, хоть и согласна с ним. Она считает, что красивые слова не изменят мировоззренческих подходов разных политических сил к решению сложных вопросов развития Украины.