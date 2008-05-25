Блок Литвина думает, что БЮТ переоценил свои силы

Блок Литвина категорически отрицает свою причастность к попыткам подкупа избирателей на участках во время голосования на выборах в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина, комментируя соответствующую информацию, обнародованную оппонентами блока.

“Наша политическая сила не применяла грязных политических технологий во время предвыборной кампании, и не намерена пользоваться подобными методами в день голосования. Вместе с тем, со стороны руководства БЮТ в наш адрес неоднократно звучали необоснованные обвинения, направленные на дискредитацию нашей команды и кандидата на должность мэра от Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА”, - заявляют в Блоке Литвина.

Пресс-служба отмечает, что ни общественности, ни правоохранительным органам БЮТ так и не смог предоставить никаких доказательств, что свидетельствует о голословности их заявлений.

Блок Литвина подчеркивает, что дестабилизация ситуации в Киеве в день голосования выгодна тем политическим силам, которые намерены сорвать выборы. “Очевидно, что БЮТ переоценил свои силы в этой кампании и, чувствуя неминуемое поражение, пытается провоцировать конфликты, которые не дадут киевлянам осуществить волеизъявление и избрать новую власть в Киеве”, - подчеркнули в Блоке Литвина.