Число жертв крушения украинского Ми-2 в Словакии возросло до семи
23:30, 13 ноября 2015Общество
1697 0
Число жертв крушения украинского вертолета на востоке Словакии возросло до семи человек.
Полицейские нашли седьмое тело / noviny.sk
"Тело седьмого погибшего полицейские нашли в ходе обследования места крушения. Обломки вертолета были разбросаны на площади 300 на 300 метров", — заявил словацкий министр внутренних дел Роберт Калиняк.
Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали подробности крушения украинского Ми-2 в Словакии (фото)
Ранее сообщалось о шести погибших, пишет Росбалт.
Вертолет Ми-2 советского производства упал возле деревни Стретавка на востоке Словакии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter