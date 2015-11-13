Число жертв крушения украинского Ми-2 в Словакии возросло до семи

23:30, 13 ноября 2015
Общество
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Число жертв крушения украинского вертолета на востоке Словакии возросло до семи человек.

noviny.sk

"Тело седьмого погибшего полицейские нашли в ходе обследования места крушения. Обломки вертолета были разбросаны на площади 300 на 300 метров", — заявил словацкий министр внутренних дел Роберт Калиняк.

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Ранее сообщалось о шести погибших, пишет Росбалт.

Вертолет Ми-2 советского производства упал возле деревни Стретавка на востоке Словакии.

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