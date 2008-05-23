Катеринчук считает, что Турчинов - хорошая замена Довгому

Народный депутат, кандидат на должность Киевского городского председателя Николай КАТЕРИНЧУК, в случае победы на выборах, предложил бы первому вице-премьеру, кандидату в мэры от БЮТ Александру ТУРЧИНОВУ должность секретаря Киевсовета.

Об этом Н.КАТЕРИНЧУК сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

На вопрос, кого он считает лучшим кандидатом на должность секретаря нового Киевсовета: А.ТУРЧИНОВА или Виталия КЛИЧКО, Н.КАТЕРИНЧУК ответил: "Знаю, что ТУРЧИНОВ более подготовленный. Но я не думаю, что он пойдет в Киевсовет, имея должность первого вице-премьера”.

Относительно возможного сотрудничества в Киевсовета кандидат в мэры сообщил, что его блок готов сотрудничать со всеми силами, которые будут оппонентами Блока Леонида Черновецкого.