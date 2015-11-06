Фацевич назначен главой патрульной полиции Украины - Аваков

19:09, 06 ноября 2015
Политика
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Александр Фацевич назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - главой патрульной полиции Украины.

УНИАН

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Фацевич до сих пор возглавлял патрульную службу Киева.

Руководителем Национальной полиции Украины 4 ноября была назначена Хатия Деканоидзе.

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