Фацевич назначен главой патрульной полиции Украины - Аваков
19:09, 06 ноября 2015Политика
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Александр Фацевич назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - главой патрульной полиции Украины.
Александр Фацевич / УНИАН
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, Фацевич до сих пор возглавлял патрульную службу Киева.
Руководителем Национальной полиции Украины 4 ноября была назначена Хатия Деканоидзе.
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