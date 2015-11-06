Парубий закрыл заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, утреннее заседание обычно закрывается в 14:00, однако сегодняшнее было закрыто на 15 минут раньше.

После обсуждения в сессионном зале инцидента, который накануне произошел с участием депутата от “Народного фронта” Андрея Тетерука и депутата от “Батькивщины” Александры Кужель, проведения часа вопросов к правительству, а также объявления депутатских запросов, депутаты не рассмотрели ни одного законопроекта.

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Таким образом, после получасового перерыва в утреннем заседании парламентарии перешли к выступлениям в разделе “Разное”.

Закрывая заседание, Парубий призвал депутатов активно поработать для подготовки законопроектов по визовой либерализации до следующего заседания. Он напомнил, что следующее пленарное заседание состоится во вторник, 10 ноября, и призвал депутатов максимально мобилизоваться для работы.

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