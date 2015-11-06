Кремль заявил об обстрелах "позиций представителей" "ЛНР" и "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами российского Совета безопасности.

В частности, сообщается, что участники совещания подробно обсудили ход продолжающейся операции Воздушно-космических сил России в Сирии, а также положение дел в авиационной отрасли и обеспечение безопасности полетов.

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«Состоялся также обмен мнениями, и была выражена обеспокоенность в связи с возобновившимися за последние несколько дней провокациями на линии соприкосновения на Донбассе, в частности обстрелами позиций представителей «ЛНР» и «ДНР»», - говорится в сообщении.

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В совещании приняли участие премьер РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики ведут огонь по позициям сил АТО из пулеметов и гранатометов на западных окраинах Донецка.

Также, по словам Лысенко, боевики систематически пытаются спровоцировать украинских военных на открытие огня, и таким образом вызвать эскалацию конфликта.

При этом противник применяет крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, а в Красногоровке по украинским позициям противник вел огонь из БМП-2. В Авдеевке зафиксирована работа вражеских снайперов.