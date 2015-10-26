Двое бойцов получили ранения в результате обстрела боевиками позиций сил АТО в Песках
В районе села Пески Донецкой области в результате обстрела боевиками в ночь на 25 октября ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщил пресс-секретарь АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. «Боевики нарушили режим прекращения огня в ночь с 24 на 25 октября в районе села Пески. Враг применил стрелковое оружие, гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. По уточненным данным, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения», - сообщил он.
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Как сообщал УНИАН, 25 октября пресс-секретарь АП по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за сутки в зоне АТО один военный получил осколочное ранение.
«Вчера (24 октября) в зоне АТО была зафиксирована одна вражеская провокация со стороны незаконных вооруженных формирований, произошло это на Донецком направлении неподалёку от шахты Путиловская. Там враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения», - сказал Мотузяник.
Он также информировал, что «в ночь с 24 на 25 октября, начиная с 02.30, боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы и зенитные установки против сил АТО в районе поселка Пески».