Двое бойцов получили ранения в результате обстрела боевиками позиций сил АТО в Песках

Об этом сообщил пресс-секретарь АП по вопросам АТО Андрей Лысенко. «Боевики нарушили режим прекращения огня в ночь с 24 на 25 октября в районе села Пески. Враг применил стрелковое оружие, гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. По уточненным данным, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября пресс-секретарь АП по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за сутки в зоне АТО один военный получил осколочное ранение.

«Вчера (24 октября) в зоне АТО была зафиксирована одна вражеская провокация со стороны незаконных вооруженных формирований, произошло это на Донецком направлении неподалёку от шахты Путиловская. Там враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения», - сказал Мотузяник.

Он также информировал, что «в ночь с 24 на 25 октября, начиная с 02.30, боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы и зенитные установки против сил АТО в районе поселка Пески».