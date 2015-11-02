Дела по преступлениям на Майдане "подходят к логическому завершению" - Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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"Генеральная прокуратура ведет целый ряд уголовных производств в отношении должностных лиц, которые были заподозрены в противоправной деятельности по майдановским моментам и другим, по выведению средств за границу и прочее", - сказал он.

"Эти дела ведутся, они подходят к своему логическому завершению, и как только будут собраны все доказательства и решены вопросы об ответственности, будут срочно внесены представления", - добавил Шокин.

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