Дела по преступлениям на Майдане "подходят к логическому завершению" - Шокин
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заверяет, что уголовные производства по фактам преступлений, совершенных во времена Революции Достоинства, и производства в отношении чиновников, которые незаконно выводили государственные средства за границу, "подходят к логическому завершению".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
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"Генеральная прокуратура ведет целый ряд уголовных производств в отношении должностных лиц, которые были заподозрены в противоправной деятельности по майдановским моментам и другим, по выведению средств за границу и прочее", - сказал он.
"Эти дела ведутся, они подходят к своему логическому завершению, и как только будут собраны все доказательства и решены вопросы об ответственности, будут срочно внесены представления", - добавил Шокин.
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