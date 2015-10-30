Порошенко: впервые в местных советах Донецкой и Луганской областей будут представлены проевропейские партии

Об этом он заявил в своем обращении насчет результатов местных выборов.

«Очень важно, что голосование состоялось на подконтрольной Украине части Донбасса. Впервые Донетчина и Луганщина выбирали себе местную власть на достаточно конкурентных выборах, которые никогда раньше в тех краях не случались. Впервые там сломана монополия известной политической силы, которая формировалась не один десяток лет. Впервые в советах Донецкой и Луганской областей будут представлены проевропейские партии», - отметил он.

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Порошенко подчеркнул, что эти партии «тем более обязаны координировать усилия по контролю за действиями тамошнего большинства».

Вместе с тем Порошенко напомнил, что ожидает от парламента решения насчет даты проведения выборов в Мариуполе, где голосование 25 октября не состоялось.

«К сожалению, из-за безответственности одной хорошо известной политической силы выборы в Мариуполе 25 октября сорвано. Я ожидаю от Верховной Рады соответствующих изменений в закон, которые позволят как можно быстрее проголосовать жителям Мариуполя», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово на Луганщине.

В частности, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за найденных разорванных бюллетеней, а также из-за ошибок в них.

В то же время председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

Совет коалиции пока не смог договориться о дате местных выборов в Мариуполе и Красноармейске.