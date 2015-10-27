На выборах в Днепропетровске власть играла в поддавки с представителями режима Януковича – эксперт

«Если результаты подсчетов не совпадают с данными экзитполов, то это может напоминать ситуацию по Чехову: «Однако во время пути собачка могла подрасти». Такая практика, когда на участках подписывались одни протоколы, а в ЦИК изготавливали совсем другие, распространена еще со времен Кучмы. Вспомните хотя бы транзитный сервер, Сергея Пидрахуя...», – сказал Валентин Гладких, комментируя ситуацию в Днепропетровске, где экзит-полы и подсчет голосов дают победу разным кандидатам, передает Эспресо.

Эксперт считает, что нынешнему составу ЦИК, который как минимум трижды проводил позорные выборы и закрывал глаза на откровенные нарушения, доверять нельзя. «У многих небезосновательно возникает вопрос – а почему Президент и Верховная Рада не хотят менять состав ЦИК несмотря на то, что у многих его членов истек срок полномочий? Думаю, эти выборы дали ответ на этот вопрос: потому что опыт «профессионалов», которые провели выборы в 2010-м, 2012-м и 2013 годах (в 2013 году походили повторные выборы в т.н. проблемных округах. – Ред.) – даже когда уже стоял Майдан, понадобился постреволюционной власти», – сказал он.

Эксперт убежден, что нынешние политики, которые пришли к власти «и в руках которых оказался механизм злоупотребления этой властью для увеличения своего веса и собственности, оказались не готовы отречься этих инструментов и изменить правила игры. «Поэтому ЦИК является только инструментом в нечестных руках», – считает он.

Комментируя ситуацию с выборами в Днепропетровске, Валентин Гладких отметил: «Отдать регион приспешникам Януковича, которые довели страну до войны – это вне рамок здравого смысла». «Власть проиграла в Днепропетровске уже потому, что не смогла выставить там собственного рейтингового кандидата и была вынуждена играть в поддавки, поддерживая приспешников преступного режима», – сказал он.

Эксперт напомнил, что в политикуме де-факто уже существует «ширка» – коалиция провластных сил с бывшими регионалами. «Политическим лидерам, которые идут на такие альянсы, стоит помнить простую истину: не всегда враг моего врага – мой друг».