Народная Самооборона предоставила Нашей Украине ”идти своим путем”

Делегаты второго этапа VIII съезда политической партии «Вперед, Украина!» приняли сегодня решение о переименовании в политическую партию «Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали единогласно все 196 зарегистрированных делегатов из 26 областных организаций.

Делегаты съезда также избрали в новом составе политический совет партии «Народная самооборона» в количестве 75 чел., приняли с изменениями и дополнениями в новой редакции устав и программу политпартии «Народная самооборона», а также избрали центральную контрольную комиссии в составе 5 чел.

Должность председателя партии пока будет оставаться вакантной, а исполняющим обязанности председателя партии стал первый заместитель председателя Олег НОВИКОВ.

По его словам, решение о создании партии «Народная самооборона» является «действительно историческим решением».

В своем выступлении перед делегатами О.НОВИКОВ отметил, что члены «Народной самообороны» на сегодняшний день «выполнили все свои обязательства перед «Нашей Украиной», и дальше партия НС будет идти своим путем».

Делегаты съезда признали работу своих партийцев на внеочередных выборах 2007 года удовлетворительной.

На этом съезд завершил свою работу, а в дальнейшем его делегаты вместе с рядом приглашенных лиц принимают участие в Форуме «Народная самооборона» с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, а также депутатов Верховной Рады Украины от депутатской группы «Народная самооборона».