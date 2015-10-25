В Черкассах 20% участков открылись с опозданием - КИУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Комитета избирателей Украины, около 20% участков в городе открылись с 40-минутной задержкой, однако угрозы срыва выборов это не несет.

Участки не открылись вовремя из-за пересчета бюллетеней, которые комиссии получили около 5 часов утра 25 октября. По состоянию на 10 часов все участки в городе работают, кроме одной УИК №711030, которая находится в школе №29 в микрорайоне Дахновка, где продолжают пропечатывать бюллетени.

Кроме того, на избирательном участке №711009 в микрорайоне районе Днепровский г. Черкассы исчезли 50 бюллетеней в областной совет.

Их исчезновение выявлено сегодня утром, члены комиссии сейчас ищут бюллетени. Кандидаты просят составить акты.