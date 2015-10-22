В штабе партии "Видродження" в Желтых Водах произошел взрыв

Пострадал охранник, которого с осколочными ранениями доставили в больницу, а в помещении взрывной волной выбиты стены, разрушен потолок.

Как отмечает пресс-служба партии, в ней уверены, что это – спланированная террористическая атака с целью запугивания политических оппонентов и избирателей.

"Убеждены, что за этим терактом стоит «Оппозиционный блок», который уже неоднократно доказывал свое пренебрежение к человеческой жизни. Это – вызов всем демократическим ценностям. Взрывы в мирных городах Днепропетровской области – это продолжение уже развязанной «Оппозиционным блоком» войны на Донбассе. Это – дестабилизация общественно-политической обстановки в государстве. Мы требуем от правоохранительных органов немедленного реагирования и пресечения деятельности преступной террористической организации «Оппозиционный блок» во главе с Александром Вилкулом", - говорится в сообщении.

По мнению партии, именно «Оппозиционный блок» создал клон партии «Видродження», в список которого входят криминальные авторитеты, бойцы спортивных клубов.

"Нетребко Владислав Олегович является кандидатом от партии-подделки в Днепропетровский горсовет и Днепропетровский облсовет. Он является сыном Олега Владимировича Нетребко, по прозвищу Нетрик, который является криминальным авторитетом в г. Днепродзержинск, сейчас скрывается в Крыму, причастен к формированию и финансированию сепаратистского движения в Днепродзержинске и в Днепропетровской области. И именно этих людей ведет к власти «Оппозиционный блок»", - подчеркивается в сообщении.

Партия «Видродження» в Днепропетровской области требует открытого расследования указанного террористического акта, немедленного привлечения к ответственности организаторов и исполнителей.

Партия «Видродження» призывает всех жителей Днепропетровской области быть бдительными и не поддаваться влиянию грязных технологий.