Если Нидерланды отозвут свою подпись под Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Россия получит то, что она хочет - Сикорский

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью нидерландскому телеканалу NOS, которое будет транслироваться в среду в вечерних новостях. Известно, что в качестве министра иностранных дел Сикорский вместе с коллегой из Швеции Карлом Бильдтом инициировал создание политики Восточного партнерства, а также занимал активную позицию по поддержке Украины.

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"Если Нидерланды отзовут свою подпись назад под Соглашением об ассоциации с Украиной, Россия получит то, что она хочет. Я всем рекомендую голосовать за (ратификации - УНИАН)", - сказал он.

Сикорский отметил, что Соглашение об ассоциации - "это не больше и не меньше, чем шанс для Украины быть более похожими на нас, иметь немножко лучшую жизнь".