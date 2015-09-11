Сикорский высказался за размещение противотанкового вооружения на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время дискуссии "В зоне риска: как судьба новой Украины влияет на Европу и мир".

"Хранение мощного противотанкового вооружения где-то в непосредственной близости от Украины, скажем в Румынии или Польше будет очень решительным сигналом, что если российские сообщники или российские войска самостоятельно заглиблюватимуться дальше в Украине, то это вооружение должно быть предоставлено Украине очень быстро, в течение нескольких часов", - отметил Сикорский, напомнив, что США разместили в Европе, и в том числе в Польше и Норвегии места для хранения военной техники.

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Сикорский считает, что именно это является тем языком, "который Путин понимает".

Также он сказал, что необходимо убедить президента России Владимира Путина, что время не работает на его пользу. По убеждению бывшего главы польского МИД, если это удастся сделать, то в итоге можно иметь достижения, которые будут позитивными для Украины и ее будущего.

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Как сообщал УНИАН ранее, член парламента Польши, бывший спикер Сейма и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечает, что Соглашение об ассоциации не должно быть последним шагом в развитии отношений Украины и Европейского Союза.

В то же время, говоря о визовой либерализации, он подчеркнул, что Украина должна выполнять то, что сказано в плане действий по визовой либерализации.