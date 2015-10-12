Парламентская ассамблея НАТО призвала усилить поддержку Украины

В частности, Парламентская ассамблея НАТО призывает усилить дипломатическую, политическую, финансовую, экономическую, материальную и экспертную помощь Украине, сообщает радио "Свобода".

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При этом члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали не прекращать политического, дипломатического и экономического давления на Россию, "пока Москва не выполнит полностью ее обязательства по Минским договоренностям, не покажет убедительно, что готова придерживаться международного права и не остановит оккупацию украинских территорий, включительно с Крымом".

Еще один из призывов, который содержится в документе – давить на Россию и поддерживаемых ею сепаратистов, чтобы они сняли ограничения на доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине к территориям востока Украины, включительно с зонами возле границы с Россией.

Украинских политиков Парламентская ассамблея НАТО призвала далее демонстрировать решительность в построении толерантного общества и установить самые высокие стандарты в вопросах политического, экономического и судебного управления, особенно же решительно взявшись за проблему коррупции.

Парламентарии из стран НАТО повторили твердую поддержку властям и народу Украины в их борьбе за независимость и территориальную целостность, в их шагах, направленных на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Также Парламентская ассамблея НАТО осудила незаконную оккупацию Россией Крыма и ее военную агрессию на востоке Украины, содержание под стражей Надежды Савченко, Олега Сенцова и других украинцев, и выразила глубокое беспокойство пренебрежением России к соблюдению прав человека на оккупированных территориях, в частности, жестокими репрессиями против крымских татар и украинского меньшинства в Крыму.

В резолюции выражено глубокое сожаление по поводу того, что поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины препятствуют проведению местных выборов по украинскому законодательству, вопреки Минским договоренностям.

Кроме того, документ осуждает вето России на планы создать международный трибунал для расследования катастрофы самолета рейса MH17.

В нем отмечена необходимость дипломатических усилий для того, чтобы решить конфликт с Россией, при условии, что эти усилия не должны ставить под сомнение территориальную целостность Украины и ее неотъемлемое право самой решать свое место в европейском и евроатлантическом порядке.

Парламентская ассамблея НАТО также приветствовала конституционные изменения в Украине, целью которых является передача больших полномочий местным органам власти.