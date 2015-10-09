В Раде появилось три новых депутатских объединения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед завершением сегодняшнего заседания парламента сообщила заместитель председателя ВР Оксана Сыроид.

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Так, создано объединение "Народний контроль", председателем которого избран Дмитрий Добродомов (внефракционный).

Кроме того, создано депутатское объединение "Карпаты". Его возглавила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Оксана Юринец.

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Также создано межфракционное депутатское объединение "Адвокация Украины", председателем которого избран депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский.