Чего ожидать Украине от Путина-премьера?

По мнению украинского политолога Сергея Тарана, Путин-премьер будет оказывать на Украину не меньшее влияние, чем Путин-президент:

«В России, как и в любой авторитарной стране, политику определяет не тот, у кого формально нет полномочий, а тот, кто имеет реальное влияние через персональные отношения, через расстановку своих людей, через авторитет в силовых структурах. Поэтому, думаю, он будет определять многое из того, что определяется в украинско-российских отношениях. В частности, через влияние на газовую политику России. Потому что у Путина было влияние, и будет, а газовая политика является такой же составляющей внешней политики, как МИД», – отмечает Сергей Таран.

Однако в новом распределении президентско-премьерских полномочий в России внешняя политика, вероятнее всего, станет компетенцией именно президента Медведева, а не премьера Путина, считает российский политолог Андрей Окара.

«За последние 8 лет Владимир Владимирович доказал, что и он, и его ближайшее окружение не является теми людьми, которые понимают, как нужно строить отношения с ближайшими соседями России, в первую очередь с Украиной. За последние годы Россия потеряла роль лидера на постсоветском пространстве. Она уже не является центром консолидации постсоветских стран, она уже не является страной, которая определяет критерии легитимности для постсоветских режимов», – отмечает Андрей Окара.

Очевидно, говорят обозреватели, тандем Путин-Медведев (Медведев-Путин ли) и дальше будет пытаться реинтегрировать постсоветское пространство. Для этого будет применяться газ и Московский патриархат, пророссийские силы и российское военное присутствие. Еще одна очевидность – это консолидированная деятельность кремлевской команды на внешних фронтах. Это значит, что распорошенным силам противостоять ей будет тяжело. Также очевидность, которую в Украине якобы понимают, но дальше понимания пока не идут.

Радио Свобода