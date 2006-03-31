Ющенко назовет принципы формирования парламентской коалиции
19:17, 31 марта 2006Политика
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... 1 апреля, по радио
Завтра, 1 апреля, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.
Как сообщает официальный сайт Президента, в нем глава государства прокомментирует первые итоги выборов в Верховную Раду и местные органы самоуправления и назовет принципы, на которых, по его мнению, должна формироваться парламентская коалиция.
Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 2 апреля, в 10.00.
Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00.
Кроме того, обращение Президента можно прослушать в Интернете.
За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.
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