Ющенко назовет принципы формирования парламентской коалиции

Завтра, 1 апреля, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщает официальный сайт Президента, в нем глава государства прокомментирует первые итоги выборов в Верховную Раду и местные органы самоуправления и назовет принципы, на которых, по его мнению, должна формироваться парламентская коалиция.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 2 апреля, в 10.00.

Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00.

Кроме того, обращение Президента можно прослушать в Интернете.

За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.