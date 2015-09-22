Тотальная мобилизация привела к тысячам неразумных жертв - Корбан

«При тех же бюджетах, которые выделяются в Украине сегодня на армию, вполне возможно нанять иностранную 50-тысячную частную армию каких-нибудь головорезов, которые вообще не понимают по-русски и по-украински, чтобы им было морально легче убивать наших врагов», – сказал Корбан в интервью «Главкому».

По его мнению, это будет эффективное вложение средств. «А куда их потратил Муженко вместе с двумя министрами обороны?» – сказал он, добавив, что пост министра обороны должен занимать «моральный авторитет» – как лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

«У министра обороны должно быть главное качество – служить народу», - подчеркнул Геннадий Корбан.

При этом он раскритиковал существующую систему мобилизации. «Мобилизация – это большая проблема на местном уровне», – сказал Корбан. Он также рассказал, что сейчас в обществе патриотизм пошел на спад – «Родина в лице ее правителей не выдержала социальные стандарты перед людьми, которые пошли ее защищать», и поэтому мобилизация не имеет смысла. «И вообще мобилизация в тех формах, в которых она проходила, была очень неэффективной и привела к тысячам неразумных жертв. Туда (в зону АТО. – Ред.) отправили людей, которые никогда не держали в руках автомата», – сказал лидер УКРОПа.