Ющенко обещает наложить вето на закон о двух турах выборов в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает применить право вето к закону о двух турах выборов Киевского городского председателя, в случае принятия такого закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта идея связана с избирательными технологиями, а не с попыткой усовершенствовать систему выборов.

Глава государства убежден, что введение второго тура ставит в неравные условия другие города Украины, и, более того, открывает угрозу перевыборов в этих городах.

«Это вопрос сомнительный, не приносящий стабильности. Я наложу на данный закон вето, независимо от того, кто за ним будет стоять – «Наша Украина», другая Украина».

Президент посоветовал авторам идеи двухтуровых выборов принять закон из 5-6 пунктов, где первым пунктом будет стоять то, что кандидат на должность мэра должен иметь рост 172 см, вторым пунктом, что он должен родиться такого-то числа и такого-то года, а затем пункты об образовании, конфессии и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля член президиума политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство относительно проведения выборов мэра Киева в два тура.

Вместе с тем, Президент Украины В.ЮЩЕНКО высказался категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Он выразил убеждение, что идея проведения выборов городского председателя столицы в два тура связана с технологиями пиара, а не с желанием сделать выборы более демократическими и более качественными.