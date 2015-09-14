Порошенко призвал парламент отменить залог в коррупционных делах

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко отметил, что встреча проходит по инициативе руководителей фракций и отметил, что всегда открыт к общению. «Я считаю общения с парламентом чрезвычайно важным, и если фракции коалиции хотят организовать встречу со мной, я, как президент, открытый к этим встречам. Считаю, что дискуссии и разъяснительная работа по содержанию законопроектов является ключевым элементом поиска компромиссов, нахождения взаимоприемлемых решений, координации наших действий, которые делают нашу страну сильной, не дают возможности агрессору реализовать сценарий по дестабилизации ситуации внутри страны и обеспечивают единство парламентских сил», - отметил Порошенко.

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Акцентируя на наиболее важных для рассмотрения на этой пленарной неделе решениях, президент назвал законопроект о повышении социальных стандартов и изменения в бюджет, который был принят на заседании правительства с участием главы государства. Президент отметил, что этим документом также предусматривается увеличение финансирования национальной безопасности и обороны, ряда вопросов финансирования Вооруженных Сил, которые требуют немедленного решения. «Просил бы их обсудить и поддержать, потому что нам сейчас важен каждый день», - сказал Порошенко. Президент отметил, что в условиях фактического действия режима прекращения огня появилась возможность для увеличения контрактной составляющей нашей армии.

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Также президент призвал найти компромисс внутри коалиции относительно предложенного им законопроекта о повышения или отмены минимальной суммы залога при избрании меры пресечения в ряде приговоров, связанных с коррупцией. Глава государства отметил, что за последнее время правоохранительные органы во взаимодействии с СБУ и прокуратурой задержали «на горячем» ряд чиновников. Президент назвал это хорошим знаком, но предостерег от разочарования общества в связи с возможностью решения судей отпустить задержанных на поруки или под залог. «Я уверен, что здесь нам единство коалиции нужно, как никогда», - особо отметил президент.

Глава государства также отметил необходимость улучшить законодательное обеспечение, которое позволит вернуть в Украину ценности, которые были украдены предыдущей властью. «Это не только желание украинского народа, не только часть нашего коалиционного соглашения, но и де-факто наше обязательство по безвизовому режиму», - сказал президент.

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Во встрече также приняли участие Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, Премьер-министр Арсений Яценюк, Министр финансов Наталья Яресько, Представитель Президента в Верховной Раде Степан Кубив, подчеркивается в сообщении.