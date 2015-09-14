Яценюк назвал своих "блестящих" министров

Об этом глава правительства заявил во время 12-ой встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает информагентство AgroNews.

Издание цитирует англоязычную версию выступления Премьер-министра. «Скажу, что нашим правительством сделано в направлении дерегуляции. Скажу поименно. Блестящая работа министра Айвараса, блестящая работа министра аграрной политики. В своих выступлениях они презентуют, что Украине удалось сделать в направлении дерегуляции, освобождения экономики и аграрной сферы от пережитков прошлого», - сказал Арсений Яценюк.

В своём выступлении на встрече Ялтинской европейской стратегии Алексей Павленко сообщил, что в рамках дерегуляции Минагрополитики отменило 14 разрешительных документов, 6 лицензий, внесло порядка 50 законодательных изменений. Экономическую «отдачу» в ведомстве оценивают в 5 млрд грн. «Отмена обязательного оформления карантинного сертификата помогла выйти на рекордный экспорт зерновых за годы независимости — 34,8 млн тонн. Такая динамика обеспечила лидирующие позиции Украины в мировом рейтинге экспортеров зерна», - сообщил министр.

По словам Алексея Павленко, аграрный бизнес также почувствовал результаты диверсификации торговых потоков. Украина стремительно открывает рынки ЕС, Азии и стран Ближнего Востока. При этом структура экспорта меняется от сырья в пользу готовой продукции: «Например, мы открыли рынок ЕС для семян. Это станет существенным шагом в развитии отечественного агросектора. Продукция с высокой добавленной стоимостью».

Напомним, 21 августа, во время расширенного совещания с зернотрейдерами, Премьер-министр Украины поблагодарил аграриев за успешную посевную и уборочные кампании. «Я поздравляю вас с хорошим урожаем и надеюсь, что скоро буду поздравлять с высокими доходами», - сказал Арсения Яценюк.