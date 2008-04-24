Ющенко надеется, что ВР решит вопрос, который перезрел и болит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Верховная Рада найдет политическую волю отменить мораторий на продажу земли

Об этом он заявил на открытии IV ежегодной международной конференции «Против тренда», организованной инвестиционным банком «Конкорд Капитал».

Президент подчеркнул, что Украина серьезно отстает в создании рынка земли. «И виной этому - политическая позиция тех политических сил, от которых зависит решение данного вопроса в парламенте Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает, что промедление с отменой моратория приводит к новым коррупционным схемам, к формированию непрозрачности земельных отношений.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что почти все последние скандалы в Украине связаны именно с земельными вопросами. «Это вопрос давно перезрел, и он уже даже не является ироничным, поскольку болит», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что все необходимые законопроекты для внедрения рынка земли уже переданы в Верховную Раду. «Я надеюсь, что Верховная Рада соберет политическую волю, чтобы отказаться от такой политики в данном секторе», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что сегодня наблюдается ренессанс аграрной сферы. И для того, чтобы этот рынок развивался еще активнее, необходимо установить прозрачные правила игры.

В этом контексте глава государства высказался против установления любых ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, в частности и зерна. «Это ошибочная политика, которая формирует новые риски, в том числе и для инфляции», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что на протяжении ближайших 3-4 лет в Украине будет создан аграрный рынок, один из ведущих в Европе.