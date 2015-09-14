Научно-экспертное Управление Рады не одобрило законопроект Черновол о конфискации имущества

Об этом говорится в выводе главного научно-экспертного Управления Верховной Рады, размещенном на сайте парламента.

В документе, подписанном главой Управления Василием Борденюком, отмечается: «Согласно статьи 96-1 Уголовного кодекса Украины, специальная конфискация является мероприятием криминально-правового характера и состоит в принудительном бесплатном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества в случаях, определенных УК, при условии совершения преступления, предусмотренного статьями 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 раздела XVII Особенной части УК или общественно опасного действия, которое попадает под признаки действия, предусмотренного указанными статьями. Таким образом, специальная конфискация может быть применена только с лицам, признанным судом виновными в совершении определенного преступления, при наличии обвинительного приговора касательно таких лиц».

Управление ВР обращает внимание на то, что на данный момент судом не вынесены обвинительные приговоры ни одному лицу, указанному в статье первой проекта. Поэтому, по мнению экспертов, применение к указанным в ней лицам особого режима специальной конфискации в предложенном проектом порядке противоречит основным уголовно-правовым принципам, закрепленным в статьи 62 Конституции Украины, согласно которой «лицо не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда».

«Сюда же следует отнести требования ст. 8 Конституции Украины, согласно которой: в Украине прищнается и действует принцип верховенства права; законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей, а также ст 24 Основного Закона», - говорится в документе.

В выводе научно-экспертного Управления Верховной Рады также отмечается, что, согласно части 1 статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса, порядок уголовного производства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины. «При этом действующие УК и УПК Украины в полной мере регулируют основания и порядок применения специальной конфискации. А потому потребности в принятии специального закона, который урегулировал бы «особенный» порядок уголовного производства, по мнению Главного управления, нет», - говорится в выводе.

Управление также подчеркивает, что к поданному законопроекту могут быть высказаны и другие замечания, которые не вошли в вывод в связи с концептуальными недостатками и нехваткой времени.