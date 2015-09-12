В "ДНР" хотят перенести выполнение "Минска-2" на следующий год

Об этом сказал полпред «ДНР» Денис Пушилин, передает РИА "Новости".

"Голосование в Верховной Раде (о поправках в Конституцию) с нами не согласовано. Мы предлагаем изначально согласовать, а потом начинать все процедуры, то есть при самом оптимистичном развитии мы выступаем за 2016 год. Весьма целесообразно уже начинать перенос сроков выполнения комплекса мер на 2016 год", - сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму отменить ранее сделанное заявление о продолжении минского процесса в 2016 году. По словам Порошенко, "все должны выполнить свои обязательства в 2015 году".

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

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Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.