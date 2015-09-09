Журналисты: результаты теста Ликарчука на полиграфе были сфальсифицированы

Об этом говорится в расследовании журналистов Вячеслава Садовничего и Дениса Бигуса. Журналисты отмечают, что сначала Константин Ликарчук опубликовал на своей странице в соцсети результаты полиграфа, где в ответ на вопрос "То, что мотивом вашего вступления на госслужбу было получение откатов и левого заработка – это правда?" он ответил "Да" и этот ответ был определен как правдивый. Когда ему в комментариях обратили на это внимание, он заменил документ на новый, где в ответе уже написано "Нет" и он также определен как правдивый, передает "Украинская правда".

Этот же документ опубликован на сайте проекта "Солдат-студент" (архивная копия сайта), сотрудники которого проводили проверку. Однако здесь тоже документ с неудобным вопросом (четвертый из пяти) был заменен, и это видно по различию в названии файлов: skr1.jpg, skr2.jpg, skr3.jpg, skr41.jpg, skr5.jpg. Если в окне браузера в адресе http://soldat-student.com.ua/wp-content/uploads/skr41.jpg заменить skr41.jpg на skr4.jpg (архивная копия страницы), откроется оригинальный документ, который содержит ответ "Да".

Время публикации файла skr4.jpg является более ранним, чем файла skr41.jpg – первый был опубликован 7 сентября, второй – 9 сентября. Кроме того, новый файл не содержит сведений о камере, которой был сделан снимок – это тоже свидетельствует об обработке в фоторедакторах.

На сайте "Солдат-студент" также опубликовано видео, на котором Константин Ликарчук отвечает на этот вопрос, однако на нем лицо бывшего чиновника затемненное, звук не совпадает с картинкой, а движение челюсти больше похоже как при ответе "Да", чем "Нет".

Позже Константин Ликарчук отреагировал на эту информацию, заявив, что сначала на распечатке полиграфа была допущена ошибка, которую потом исправили. Он утверждает, что ответил на вопросы "Нет".

Напомним, 7 сентября Кабинет министровуволил Константина Ликарчука с занимаемой должности. Он утверждает, что причиной стали его попытки бороться с коррупцией на таможне. А сегодня он опубликовал документы, согласно которым председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет незадекларированную квартиру в Лондоне стоимостью почти 100 тыс. фунтов.